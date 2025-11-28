Какие праздники выпадают на 29 ноября 2025: что можно и нельзя делать

День буквы ё отмечают в России 29 ноября 2025 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 29 ноября, в календаре соберутся сразу несколько примечательных дат. Православные отметят день памяти апостола и евангелиста Матфея, в народной традиции наступит Матвеев день, а по всему миру вспомнят о ягуарах и сотрудников сферы услуг. О том, какие праздники отмечают 29 ноября 2025 — в материале URA.RU.

Российские праздники 29 ноября 2025

День буквы Ё

29 ноября в России вспоминают тот самый день, когда в алфавите официально появилась буква ё. 29 ноября 1783 года писательница и подруга Екатерины II Екатерина Дашкова предложила ввести букву «ё» как обозначение звука «io» — и идея нашла поддержку у Фонвизина, Державина и других участников заседания Российской академии. С тех пор буква «ё» не только упрощает написание, но и спасает от двусмысленных фраз.

День создания Всероссийского общества охраны природы

29 ноября отмечается день создания Всероссийского общества охраны природы — организации, основанной в 1924 году для объединения ученых и общественных деятелей ради восстановления природных ресурсов страны и развития системы охраны окружающей среды.

Продолжение после рекламы

ВООП с первых лет занималось научными разработками, просветительской работой и привлечением населения к экологическим инициативам, а позднее стало ключевым общественным звеном, координирующим природоохранную деятельность по всей стране. Сегодня, спустя сто лет, общество продолжает работать над формированием экологической культуры и поддержкой устойчивого, безопасного развития России.

Международные праздники 29 ноября

Международный день ягуара

29 ноября внимание всего мира обращено к одному из самых красивых и уязвимых хищников планеты — ягуару. Экологи и природоохранные организации напоминают: сохранение среды обитания этих больших кошек напрямую зависит от человека.

Ягуар — третий по размеру представитель семейства кошачьих, больше него только тигр и лев. Из-за того, что охотники убивают ягуаров ради ценной шкуры, животное занесено в Красную книгу.

День «Клиент не всегда прав»

Небольшой, но довольно популярный западный праздник, в который предлагают взглянуть на сферу обслуживания по-новому. В отличие от классического лозунга, сегодня условно «разрешено» поддержать работников сервисов и магазинов — и вспомнить, что вежливость должна быть взаимной.

День любителя острых ощущений

Дата для тех, кто жить не может без адреналина. Его обычно отмечают любители экстремальных видов спорта, путешествий и просто люди, которые не представляют жизнь без новых впечатлений.

День мостов

Неофициальный праздник, посвященный инженерной мысли и архитектуре. 29 ноября принято вспоминать о величайших мостах мира, их создателях и роли этих сооружений в развитии городов и стран.

Православный праздник 29 ноября

День памяти апостола и евангелиста Матфея

Православная церковь 29 ноября чтит память святого апостола и евангелиста Матфея — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. В Писании Матфей называется также именем Левий. До обращения ко Христу он был мытарем, то есть сборщиком податей. Услышав слова Спасителя «следуй за Мной», Матфей без промедления оставил прежнюю жизнь и полностью посвятил себя служению Богу.

После Вознесения Христова Матфей отправился проповедовать Евангелие сначала в Иудею, затем в страны Востока — по преданию, он нес слово Божие в Сирии, Индии и Эфиопии. Его жизнь стала чередой трудов, наставлений и чудес, совершенных во имя Христа.

В Эфиопии апостол принял мученическую смерть, сохранив веру до последнего мгновения. Главным духовным наследием Матфея стало его Евангелие — первое по порядку в Новом Завете. Оно написано особенно для иудеев, чтобы показать исполнение пророчеств о Мессии в лице Иисуса Христа и укрепить верующих в новой, христианской вере.

Продолжение после рекламы

Народный праздник 29 ноября

Матвеев день

В народном календаре 29 ноября отмечается Матвеев день — праздник, напрямую связанный с именем апостола Левия Матфея. Этот день считался очень показательным для предсказания характера грядущей зимы. Если на Матвея случалась оттепель, говорили: «На Матвея зима потеет», подразумевая, что морозы еще не окрепли, но скоро суровые холода все же придут.

Существовали и другие приметы на Матвеев день: низкие серые облака сулили резкое понижение температуры, а сильный ветер предвещал череду долгих метелей вплоть до Николы Зимнего, которого ждали 6 декабря. Люди внимательно следили за небом, потому что считали: как встретишь Матвеев день, такой и зима будет дальше.

Несмотря на Рождественский пост, который уже вступил в силу, крестьяне продолжали ходить друг к другу в гости. Угощение было простым — постные блюда, хлеб, травяные настои, — но именно добрая беседа и теплая атмосфера считались главным подарком. Существовала поговорка: «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей», — и она подчеркивала древнюю традицию гостеприимства: даже если стол скромен, завсегда есть место для человека, который пришел с миром.

Что можно и нельзя делать 29 ноября

Согласно традициям и народным приметам, 29 ноября — благоприятный день для общения и укрепления человеческих связей. Считалось, что принимать гостей, поддерживать добрые отношения с близкими и проявлять внимание к родным особенно важно именно на Матвея. Даже короткая беседа или совместный ужин могли стать залогом добрых отношений на всю зиму.

Домашние дела тоже приветствовались, но только те, что требовали усердия и неспешности: починка одежды, рукоделие, сортировка запасов, приготовление постных блюд. Важно было уделить время духовной стороне жизни — чтению Писания, молитве или внутреннему размышлению, чтобы провести день в спокойном и благочестивом настрое.

А вот ссоры и выяснение отношений строго запрещались. Существовало убеждение, что конфликт, возникший на Матвея, затянется надолго и может сопровождать семью всю зиму. Поэтому старались обходить стороной любые спорные темы.