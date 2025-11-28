Управляющий Соцфонда Дагестана задержан за взятку в 12 млн рублей
28 ноября 2025 в 11:56
В Дагестане силовики задержали бывшего руководителя одного из управлений Социального фонда. Его подозревают в получении взяток при назначении социальных пособий. О задержании сообщили Следком России и ЦОС ФСБ. Как уточнили в российских ведомствах, сумма взяток составляет не менее 12 млн рублей.
