На Украине назвали причины внезапных обысков у главы Офиса Зеленского
Всего были раскрыты три причины
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски. Об их причинах сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Причины обыска у Ермака: Из-за того, что отдавал приказы своим органам следить за сотрудниками НАБУ и САП. Участие в схемах Миндича», — написал депутат в своем telegram-канале. Также он упомянул некий объект, который Ермак «отжимал». СМИ о нем ранее не сообщали.
Обыски происходят на фоне коррупционного скандала на Украине. Об операции по раскрытию коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича НАБУ объявила в начале ноября.
