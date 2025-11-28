Логотип РИА URA.RU
На Украине назвали причины внезапных обысков у главы Офиса Зеленского

Раскрыты причины обысков у главы Офиса Зеленского
28 ноября 2025 в 12:05
Всего были раскрыты три причины

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски. Об их причинах сообщил  депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Причины обыска у Ермака: Из-за того, что отдавал приказы своим органам следить за сотрудниками НАБУ и САП. Участие в схемах Миндича», — написал депутат в своем telegram-канале. Также он упомянул некий объект, который Ермак «отжимал». СМИ о нем ранее не сообщали. 

Обыски происходят на фоне коррупционного скандала на Украине. Об операции по раскрытию коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича НАБУ объявила в начале ноября. 

