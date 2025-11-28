Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Москвичи массово жалуются на проблемы с WhatsApp*

В Москве произошел массовый сбой WhatsApp*
28 ноября 2025 в 11:47
К 9 утра в Москве уже было зафиксировано 600 жалоб на работу мессенджера

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в Москве не отправляет сообщения. Пользователи массово жалуются на сбои. Об этом сообщают СМИ. 

«По данным сервиса „Сбой.рф“, к 09:05 мск было зафиксировано около 600 жалоб, большинство из которых поступили из столицы», — пишет «Коммерсант». Сбои фиксируются и при мобильном интернете, и при использовании Wi-Fi.

За 25–26 ноября пользователи отправили более 2 тыс. жалоб на сбои мессенджера. Лидером по количеству обращений стал ДФО.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

