Москвичи массово жалуются на проблемы с WhatsApp*
К 9 утра в Москве уже было зафиксировано 600 жалоб на работу мессенджера
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в Москве не отправляет сообщения. Пользователи массово жалуются на сбои. Об этом сообщают СМИ.
«По данным сервиса „Сбой.рф“, к 09:05 мск было зафиксировано около 600 жалоб, большинство из которых поступили из столицы», — пишет «Коммерсант». Сбои фиксируются и при мобильном интернете, и при использовании Wi-Fi.
За 25–26 ноября пользователи отправили более 2 тыс. жалоб на сбои мессенджера. Лидером по количеству обращений стал ДФО.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
