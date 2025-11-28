Жесткий просчет в использовании российских активов
Европейские лидеры не смогли заставить избирателей пойти на жертвы, говоря о российских активах
Европейские лидеры рассматривают возможность изъятия российских активов для поддержки Украины, однако такой шаг демонстрирует слабость их аргументации перед собственным населением. Об этом сообщает издание NI.
«Европейские лидеры сейчас обсуждают возможность изъятия российских активов для поддержки Украины. Какой бы ни была логика и законность этого шага, он выявляет вопиющий недостаток европейского подхода», — говорится в материале издания. По мнению NI, изъятие российских активов кажется простым решением в краткосрочной перспективе, поскольку не требует от европейских граждан немедленных жертв. Однако ресурсы ограничены и со временем будут исчерпаны.
Как отмечает NI, европейские лидеры не смогли убедительно доказать своим гражданам необходимость нести существенные жертвы. «Европейские лидеры лишь оттягивают момент, когда им придется продемонстрировать настоящее лидерство, чтобы заставить своих избирателей пойти на жертвы, необходимые для защиты своей безопасности», — говорится в материале.
В скором времени страны Евросоюза вынесут решение относительно возможности использования замороженных российских активов. Однако как считают в ЕС, реализация плана Евросоюза по изъятию российских средств ради финансирования Украины разрушит шансы на потенциальный мир в зоне конфликта.
