В Дагестане задержан депутат Народного собрания Алиев по делу о взятках

В Дагестане депутата подозревают в получении взяток на сумму более 10 миллионов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Республике Дагестан задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда России, депутат Народного собрания Изи Алиев. Он подозревается в получении взяток за незаконное назначение социальных пособий. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Задержан один из фигурантов уголовного дела о взятках за назначение социальных пособий в Республике Дагестан. <...> В рамках расследования задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Изи Алиев», — сообщила Петренко. Ее слова передает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По данным Следственного комитета, в 2023 году Алиев создал организованную преступную группу, в которую вошли его подчиненные, для систематического получения взяток за принятие незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. «Общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн рублей. За денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5 000 незаконных решений о назначении таких пособий», — говорится в сообщении.

Продолжение после рекламы

Расследование уголовного дела ведется Главным следственным управлением СК России при оперативном сопровождении ФСБ. Алиеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение организованной группой взяток в особо крупном размере).