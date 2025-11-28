Логотип РИА URA.RU
Экономика

Российские экспортеры резко сократили покупку валюты

28 ноября 2025 в 11:41
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшие экспортеры, на которых распространяется действие указа, предусматривающего обязательную продажу валютной выручки, в четыре раза сократили покупки валюты в России. В первую неделю ноября объем внешнеторговой выручки снизился на 15% по сравнению со средними недельными показателями октября.

«В первую полную неделю ноября — с третье по девятое число — сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, <...> сократилась на 15% по сравнению со средненедельным значением октября», — пишет РБК. За период с третьего по девятое ноября экспортеры получили выручку в эквиваленте 252,7 млрд рублей. Из этой суммы 106 млрд рублей составили рублевые поступления.

Ситуация на рынке нефти также претерпела изменения. 22 октября США ввели санкционные ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Были заблокированы активы компаний, а также возникла угроза вторичных санкций для их партнеров. В результате экспортные цены на российскую нефть снизились до уровня 40 долларов за баррель и ниже. Кроме того, морские поставки нефти и конденсата сократились на 20% в месячном выражении.

