Российские экспортеры резко сократили покупку валюты

Крупнейшие экспортеры, на которых распространяется действие указа, предусматривающего обязательную продажу валютной выручки, в четыре раза сократили покупки валюты в России. В первую неделю ноября объем внешнеторговой выручки снизился на 15% по сравнению со средними недельными показателями октября.

«В первую полную неделю ноября — с третье по девятое число — сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, <...> сократилась на 15% по сравнению со средненедельным значением октября», — пишет РБК. За период с третьего по девятое ноября экспортеры получили выручку в эквиваленте 252,7 млрд рублей. Из этой суммы 106 млрд рублей составили рублевые поступления.