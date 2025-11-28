Politico: страны ЕС заподозрили Бельгию в использовании активов России

Представитель кабмина Бельгии отверг обвинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоторые страны Евросоюза подозревают, что Бельгия использует доходы от замороженных российских активов в свою пользу и задерживает их передачу Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

«Пять дипломатов из разных европейских стран выразили недовольство тем, что у Бельгии, по всей видимости, есть второстепенные цели, удерживая российские деньги за счет налогов», — пишет Politico. Если Бельгия продолжит блокировать решение об изъятии замороженных активов РФ в пользу Киева, то представители других стран — членов ЕС будут все чаще поднимать этот вопрос на подготовительных встречах в преддверии саммита. Они намерены добиться от Бельгии информации о том, использует ли страна собственные налоговые сборы как источник финансирования Украины или же источником помощи являются сборы с доходов от активов РФ.

Свои подозрения в адрес Бельгии европейские дипломаты подкрепляют данными Кильского института мировой экономики, который ведет учет западной помощи Украине. По данным института, с 2022 года по 31 августа 2025 года Бельгия выделила Киеву 3,4 млрд евро помощи, тогда как налоговые сборы с доходов от российских активов только в 2024 году составили 1,7 млрд евро.

Продолжение после рекламы

Представитель кабмина Бельгии отверг обвинения, заявив, что все собранные налоги «ассигнованы» в пользу Киева. Однако он не ответил прямо на вопрос, перевела ли Бельгия уже эти средства. По его словам, Бельгия взяла на себя обязательство выделять на поддержку Украины все налоговые сборы с процентных доходов от замороженных на балансах Euroclear российских активов. В 2025 году эти сборы оцениваются примерно в один млрд евро.

Бельгия аргументирует перед европейскими государствами риски, связанные с конфискацией российских активов, которые в настоящее время заблокированы на Западе. По словам министра обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкена, Италия уже присоединилась к позиции его страны.