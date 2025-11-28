Рэпер Macan тайно приехал в военкомат в Москве

«У сборного пункта Москвы собрались десятки людей, но рэпера никто так и не увидел», — пишет SHOT. По словам одного из призывников, музыкант тихо проник в здание не с главного входа. Якобы, Macan уже начал оформлять необходимые документы.

Рэпер объявил о своем уходе в армию 28 ноября. 23-летний артист будет служить в центре спецназначения «Витязь». Это элитное подразделение Росгвардии. Прежде чем отправиться на службу, исполнитель принял решение реализовать свой автомобиль марки BMW M5, стоимость которого составляет 10,5 миллионов рублей. Информация о том, что рэпер будет призван на военную службу, появилась в начале октября. В ряде СМИ высказывались предположения о том, что Macan не реагировал на шесть повесток и мог столкнуться с уголовной ответственностью. Тем не менее сам музыкант отрицает обвинения в уклонении от воинской обязанности.