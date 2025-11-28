Логотип РИА URA.RU
Политика

В Кремле подтвердили встречу Путина и Орбана

Песков: можем подтвердить встречу Путина и Орбана
28 ноября 2025 в 11:46
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 ноября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы можем подтвердить», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает ТАСС. Встреча российского президента и премьер-министра Венгрии состоится в пятницу 28 ноября.

Ранее о намерении Виктора Орбана встретиться с Владимиром Путиным сообщало агентство Reuters. Премьер-министр высказал намерение обсудить с президентом Путиным ситуацию на Украине и поставки энергоресурсов в республику, передает RT.

