В Кремле подтвердили встречу Путина и Орбана
Путин побеседует с Орбаном в Кремле
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 ноября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, мы можем подтвердить», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов. Его слова передает ТАСС. Встреча российского президента и премьер-министра Венгрии состоится в пятницу 28 ноября.
Ранее о намерении Виктора Орбана встретиться с Владимиром Путиным сообщало агентство Reuters. Премьер-министр высказал намерение обсудить с президентом Путиным ситуацию на Украине и поставки энергоресурсов в республику, передает RT.
