В ЯНАО неправильно посчитали домашних оленей и субсидии

В ЯНАО из-за неправильного учета поголовья племенного скота чиновники ошибочно подсчитали размеры субсидий для оленеводческого предприятия. Как выяснилось в ходе проверки, окружной департамент агропромышленного комплекса завышал размер субсидии, которую в течение нескольких лет выделял на поддержку МОП «Ярсалинское» в Ямальском районе (ЯНАО).
«В ходе проведения контрольного мероприятия Счетной палатой автономного округа выявлены расхождения в данных о поголовье промаркированных и учтенных северных оленей, учитываемых при расчете субсидии, что повлекло завышение предоставленной МОП „Ярсалинское“ субсидии на поддержку северного оленеводства», — сообщается в отчетности окружных ревизоров. Документ имеется в распоряжении редакции.
Контрольные мероприятия Счетная палата округа проводила в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО и в муниципальном оленеводческом предприятии «Ярсалинское». Проверялась эффективность использования бюджетных средств за 2021 -2024 годы. По данным источника, в окружном агропроме рассчитывали размер субсидии для оленеводов, основываясь на сведениях службы ветеринарии. Расхождения с данными государственной информационной системы АПК ЯНАО составили 38%.
Одна из претензий Счетной палаты связана с нарушением сроков отчетности по субсидиям. «Поздние сроки предоставления отчетности в соглашениях о субсидиях приводят к предоставлению недостоверных данных о численности оленей в Минсельхоз России», — говорится в документе контрольного органа.
Кроме этого, в департаменте АПК задерживают выплату субсидий на поддержку северного оленеводства шести крестьянско-фермерскими хозяйствам округа. Как пояснила корреспонденту URA.RU председатель Счетной палаты ЯНАО Светлана Гусева, деньги на субсидии из федерального бюджета выделяет Минсельхоз РФ, их нужно своевременно переводить с одной расходной статьи регионального бюджета на другую. «Наша претензия сводится к тому, что по срокам и обязательствам наше региональное законодательство по отбору КФХ не учитывает этих нюансов», — пояснила Светлана Гусева.
Результаты проверки ревизоры направили губернатору Ямала Дмитрию Артюхову и спикеру окружного парламента Сергею Ямкину. В окружном департаменте АПК комментарий корреспонденту URA.RU по результатам проверки обещали предоставить позже.
МОП «Ярсалинское» имеет статус племенного хозяйства по разведению северных оленей ненецкой породы. По данным СБИС, доходы предприятия в 2023 году составили 176,6 млн рублей, расходы — 166,9 млн рублей. В 2024 году в «Ярсалинском» возможно снижение чистой прибыли до 2,8 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе (ЯНАО) приступили к заготовке мяса северного оленя. В течение ноября к убойной кампании присоединятся и другие предприятия округа, позднее — те, что расположены в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах.
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