В США отложили санкции против РФ из-за визита Уиткоффа

Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Рассмотрение антироссийских санкций в Сенате США было отложено на фоне предстоящего визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщает издание Kyiv Post.

Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций против России. «Законопроект отложен до запланированной на следующую неделю поездки в Москву ключевого переговорщика Дональда Трампа Стива Уиткоффа», — пишет Kyiv Post. Этот шаг подчеркивает, что в данный момент ситуацией управляет дипломатия, а не конгресс. В статье также приводится мнение республиканцев, которые считают, что единственная сила, тормозящая принятие законопроекта, — это настроение Трампа.