В США отложили санкции против РФ из-за визита Уиткоффа
Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Рассмотрение антироссийских санкций в Сенате США было отложено на фоне предстоящего визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщает издание Kyiv Post.
Сенат США приостановил рассмотрение масштабного двухпартийного пакета санкций против России. «Законопроект отложен до запланированной на следующую неделю поездки в Москву ключевого переговорщика Дональда Трампа Стива Уиткоффа», — пишет Kyiv Post. Этот шаг подчеркивает, что в данный момент ситуацией управляет дипломатия, а не конгресс. В статье также приводится мнение республиканцев, которые считают, что единственная сила, тормозящая принятие законопроекта, — это настроение Трампа.
О том, что ожидается визит Уиткоффа в Москву сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее Дональд Трамп сообщил о планах направить своего представителя в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Целью переговоров является выработка плана по мирному урегулированию ситуации на Украине.
