«Это уже не фантазии»: мэр Екатеринбурга подтвердил планы по запуску беспилотных трамваев

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал запуск беспилотных трамваев на линии до Верхней Пышмы. Ранее эта тема уже обсуждалась, но Орлов, отчитываясь перед депутатами гордумы о своей работе за 2024 год, напомнил о ней вновь.
«Одним из результатов работы стал запуск рельсового транспорта до музейного комплекса на станции Верхняя Пышма. Запущен первый в России межмуниципальный трамвай. А сегодня мы всерьез обсуждаем, и разработчики, эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это в принципе уже не фантазии. Это уже реалии», — заявил Орлов.
Как ранее сообщало URA.RU, тестирование беспилотных трамваев может начаться уже в 2027 году. Город может стать третьей экспериментальной площадкой в России после Москвы и Санкт-Петербурга, говорил генеральный директор компании «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин.
Алексей Орлов сегодня отчитывается перед депутатами гордумы о своей работе за 2024 год. URA.RU ведет онлайн-трансляцию заседания.
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