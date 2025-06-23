23 июня 2025

«Это уже не фантазии»: мэр Екатеринбурга подтвердил планы по запуску беспилотных трамваев

Мэр Екатеринбурга подтвердил планы по запуску беспилотных трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов сегодня отчитывается о своей работе за год перед гордумой
Алексей Орлов сегодня отчитывается о своей работе за год перед гордумой Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал запуск беспилотных трамваев на линии до Верхней Пышмы. Ранее эта тема уже обсуждалась, но Орлов, отчитываясь перед депутатами гордумы о своей работе за 2024 год, напомнил о ней вновь.

«Одним из результатов работы стал запуск рельсового транспорта до музейного комплекса на станции Верхняя Пышма. Запущен первый в России межмуниципальный трамвай. А сегодня мы всерьез обсуждаем, и разработчики, эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это в принципе уже не фантазии. Это уже реалии», — заявил Орлов.

Как ранее сообщало URA.RU, тестирование беспилотных трамваев может начаться уже в 2027 году. Город может стать третьей экспериментальной площадкой в России после Москвы и Санкт-Петербурга, говорил генеральный директор компании «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин. 

Алексей Орлов сегодня отчитывается перед депутатами гордумы о своей работе за 2024 год. URA.RU ведет онлайн-трансляцию заседания.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал запуск беспилотных трамваев на линии до Верхней Пышмы. Ранее эта тема уже обсуждалась, но Орлов, отчитываясь перед депутатами гордумы о своей работе за 2024 год, напомнил о ней вновь. «Одним из результатов работы стал запуск рельсового транспорта до музейного комплекса на станции Верхняя Пышма. Запущен первый в России межмуниципальный трамвай. А сегодня мы всерьез обсуждаем, и разработчики, эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это в принципе уже не фантазии. Это уже реалии», — заявил Орлов. Как ранее сообщало URA.RU, тестирование беспилотных трамваев может начаться уже в 2027 году. Город может стать третьей экспериментальной площадкой в России после Москвы и Санкт-Петербурга, говорил генеральный директор компании «Мовиста Екатеринбург» Александр Кошкин.  Алексей Орлов сегодня отчитывается перед депутатами гордумы о своей работе за 2024 год. URA.RU ведет онлайн-трансляцию заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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