Екатеринбург может стать третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где будет курсировать беспилотный трамвай. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор ООО «Группы Мовиста» Алексей Зотов. Трехстороннее соглашение о запуске проекта было подписано в рамках «Иннопрома» в «Екатеринбург-ЭКСПО» с компанией ООО «ТМХ Интеллектуальные системы» (руководитель Андрей Романчиков) и мэром Алексеем Орловым. Систему установят на новых низкопольных трамваях «Львенок».
«У нас ходит трамвай между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, мы хотим сделать его беспилотным. Эксперимент действует только в Санкт-Петербурге и Москве. Мы хотим, чтобы Свердловская область стала третьим регионом, где было возможно организовать такое движение. Оборудование ставится на наши трамваи. „Львенки“ заточены под эту историю. Мы понимаем, как строился трамвай, проектировался, и мы знаем, как правильно им управлять», — объяснил Зотов.
По его словам, беспилотные трамваи являются более безопасным видом транспорта, чем составы, управляемые человеком. «После того как сделали такое в Санкт-Петербурге, практически к нулю стремится количество аварий с трамваями. А это очень важно. Потому что трамвай видит, идентифицирует все препятствия, которые есть, — и людей, и животных, все, что может лежать на пути. И он никогда не отвлекается», — подчеркнул Зотов.
Глава «Группы Мовиста» добавил, что проект финансово подъемный. Главное, чтобы его теперь поддержало правительство страны.
О планах запуска беспилотного трамвая до Верхней Пышмы «Группа Мовиста» (связана с «Трансмашхолдингом») говорила еще в 2023 году. «Львенок» по этому маршруту ходит с 31 августа 2022 года.
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