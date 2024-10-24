Престижный пермский ресторан занял седьмое место на всероссийской премии

В Нижнем Новгороде, 24 октября, подвели итоги ресторанной премии Wheretoeat Center. Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen стал седьмым среди заведений центральных регионов страны, сказано на сайте мероприятия.
«Топ-10 лучших ресторанов по версии Wheretoeat Cente 2024. Седьмое место — Nolan Wine & Kitchen», — сказано в сообщении. Первое место второй год подряд занял нижегородский ресторан «Кусто». Nolan Wine & Kitchen тоже входит в топ-10 не первый год, но в 2023 году заведение поднялось на четвертую строчку рейтинга.
Также на мероприятии выбрали лучшего кондитера. Им стала шеф-повар пермского кафе Caramella Bistro Елена Ажгихина.
Премия Wheretoeat проводится в России с 2013 года. Ее создала ассоциация гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Ранее URA.RU рассказало, что в лонг-лист премии Wheretoeat Center 2024 вошло рекордное количество пермских заведений. Было номинировано 24 ресторана.
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