24 октября 2024

Престижный пермский ресторан занял седьмое место на всероссийской премии

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen вошел в топ-10 премии Wheretoeat
© Служба новостей «URA.RU»
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Жюри премии не первый год отмечают пермские заведения
Жюри премии не первый год отмечают пермские заведения Фото:

В Нижнем Новгороде, 24 октября, подвели итоги ресторанной премии Wheretoeat Center. Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen стал седьмым среди заведений центральных регионов страны, сказано на сайте мероприятия.

«Топ-10 лучших ресторанов по версии Wheretoeat Cente 2024. Седьмое место — Nolan Wine & Kitchen», — сказано в сообщении. Первое место второй год подряд занял нижегородский ресторан «Кусто». Nolan Wine & Kitchen тоже входит в топ-10 не первый год, но в 2023 году заведение поднялось на четвертую строчку рейтинга.

Также на мероприятии выбрали лучшего кондитера. Им стала шеф-повар пермского кафе Caramella Bistro Елена Ажгихина.

Премия Wheretoeat проводится в России с 2013 года. Ее создала ассоциация гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее URA.RU рассказало, что в лонг-лист премии Wheretoeat Center 2024 вошло рекордное количество пермских заведений. Было номинировано 24 ресторана.

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В Нижнем Новгороде, 24 октября, подвели итоги ресторанной премии Wheretoeat Center. Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen стал седьмым среди заведений центральных регионов страны, сказано на сайте мероприятия. «Топ-10 лучших ресторанов по версии Wheretoeat Cente 2024. Седьмое место — Nolan Wine & Kitchen», — сказано в сообщении. Первое место второй год подряд занял нижегородский ресторан «Кусто». Nolan Wine & Kitchen тоже входит в топ-10 не первый год, но в 2023 году заведение поднялось на четвертую строчку рейтинга. Также на мероприятии выбрали лучшего кондитера. Им стала шеф-повар пермского кафе Caramella Bistro Елена Ажгихина. Премия Wheretoeat проводится в России с 2013 года. Ее создала ассоциация гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие заведения Москвы, Санкт-Петербурга, центральной и южной России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ранее URA.RU рассказало, что в лонг-лист премии Wheretoeat Center 2024 вошло рекордное количество пермских заведений. Было номинировано 24 ресторана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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