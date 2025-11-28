Гастроли, съемки и онлайн-школа: как живут сейчас исполнительницы хита Sigma Boy

Всемирную известность девочкам в 2024 году принес трек Sigma Boy Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Исполнительница хита Sigma Boy Мария Янковская заявила, что из-за насыщенного графика перешла с обучения в традиционной школе на онлайн-формат. По ее словам, это дает ей свободу изучать материал, выполнять задания и проходить аттестацию в любом месте.

В 2024 году Мария Янковская и Betsy (Светлана Чертищева) выпустили трек Sigma Boy. Композиция стала популярной в России и за рубежом, возглавила чарт Viral 50 Global на Spotify и вошла в топ-10 чарта Billboard. Подробнее о том, как сейчас живут молодые артистки — в материале URA.RU.

Как юные артистки стали популярными на весь мир

Светлана Чертищева — дочь композитора Михаила Чертищева, который создал музыку и песни для популярных мультфильмов, включая «Лунтик», «Барбоскины» и «Иван Царевич и Серый волк 2». Анна-Мария Янковская — дочь продюсера телеканала «СТС Kids». Обе девушки с ранних лет занимаются музыкальной карьерой и ведут блоги.

Светлана обучается в музыкальной школе и имеет telegram-канал с 2,7 миллиона подписчиков. С 2020 года она выпускает клипы на собственные композиции. Особую популярность приобрел ее ролик «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш», который набрал свыше 9,4 миллиона просмотров.

Анна-Мария Янковская является резидентом «СТС Kids» и ведет youtube-канал с 2,2 миллиона подписчиков. Она занимается музыкой с 2019 года и известна совместными клипами с группой Zu Rock Band. Помимо музыкальной деятельности, у Анны-Марии есть опыт работы в кино: она снималась в сериалах «Цикады» и «Блогеры на каникулах». В 2024 году девушка приняла участие в шоу «Маска» вместе с певцом Владом Топаловым.

Мировую известность обеим исполнительницам принес трек Sigma Boy, который в 2024 году неожиданно вошел в топ-10 танцевального чарта Billboard, оказавшись в одном ряду с произведениями таких артистов, как Billie Eilish. Автором музыки композиции стал Михаил Чертищев, а в создании текста участвовал исполнитель Мукка (Серафим Сидорин). Песня получила широкое распространение в социальных сетях, а видео с ней на канале Betsy за полгода набрало более 131 миллиона просмотров.

Сколько заработали исполнительницы вирусного трека Sigma Boy

Исполнительницы хита «Сигма-бой» пока не получили дохода от песни Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Продюсер Алина Янковская, мама одной из исполнительниц популярного трека Sigma Boy, сообщила, что на текущий момент девочки не получили никакого дохода от мирового хита. В беседе с «КП-Петербург» в рамках ПМЭФ-2025 она отметила, что лейбл пока не произвел выплат. Однако Янковская подчеркнула, что достигнутое влияние имеет большое значение — именно благодаря ему они присутствуют на форуме. При этом вопрос монетизации, по ее словам, является для них второстепенным.

Скандалы с треком Sigma Boy

Нашумевший трек Sigma Boy вызвал нешуточные дебаты в Европарламенте. Депутат Европарламента Нела Риль предложила запретить песню «Сигма бой» из-за трансляции «прорусских взглядов». На это отец Betsy заявил, что в треке нет политического подтекста. По его словам, ему просто захотелось сочинить «легкую историю» про отношения между мальчиками и девочками.

На подобные заявления ответила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные призывы являются проявлением русофобии. Дипломат выразила сожаление по поводу того, что западные партнеры уделяют внимание второстепенным вопросам, вместо того чтобы сосредоточить усилия на решении актуальных глобальных проблем.

Как живут Betsy girl и Янковская сейчас

У Светланы Чертищевой 28 февраля вышел новый сингл Фото: Okras / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

В 2025 году Betsy girl представила ряд музыкальных работ. 28 февраля вышел ее новый сингл под названием Queen Of Drama. Композицию создали отец исполнительницы и рок-исполнитель Мукка. Кроме того, Betsy girl записала трек «Делулу» в дуэте с Катей Лель, а также представила композицию «Если», которую исполнила совместно с отцом — Михаилом Чертищевым.

Также в 2025 году юная артистка провела сольный тур, посетив несколько городов России. В рамках тура она выступила в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Арзамасе.

В прошлом году у Чертищевой начались проблемы с учебой из-за большого количества творческой деятельности. Девочка вынуждена была пропускать уроки и в итоге перешла на домашнее обучение.

Мария Янковская перешла на онлайн обучение Фото: Станислав Етвеш

Мария Янковская проходит теперь школьную программу онлайн. По ее словам, такой формат позволяет ей совмещать образование с активной творческой деятельностью. Так у Марии есть больше времени для съемок.

«Я пять с половиной лет проучилась в оффлайн-школе, а потом я перешла на онлайн-обучение из-за своей популярности, из-за всего происходящего в моей жизни», — сообщила Янковская. Также она добавила, что при таком формате обучения у нее есть возможность в любое время и в любой точке мира просматривать лекции, выполнять домашние задания и проходить аттестацию. Ее дни заполнены съемками, гастролями и мероприятиями.

Также Мария заявила, что не будет работать в новогоднюю ночь, предпочитая провести время с семьей. Певица отметила, что концерты у нее запланированы только на праздничные дни, а новогодние предложения она бы все равно отклонила.