Биолог назвала неожиданный источник ленточных червей в быту

Заражение человека ленточными червями (эхинококками) чаще всего происходит контактно-бытовым путем. Яйца паразита очень мелкие и могут находиться на шерсти собак. Об этом предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.

«Человек может заразиться от больных животных — яйца паразита очень мелкие и локализуются на шерсти собаки. Способ заражения человека эхинококками — чаще всего контактно-бытовой, в результате тесного общения с собаками и несоблюдения правил гигиены», — рассказала Трофимова «Ленте.ру». Она отмечает, что в последнее время случаи заражения человека эхинококком встречаются все чаще. При этом заболевание более характерно для южных регионов, особенно тех, где активно занимаются разведением овец.