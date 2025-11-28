Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

Биолог назвала неожиданный источник ленточных червей в быту

Биолог Трофимова: Человек может заразиться ленточными червями от собак
28 ноября 2025 в 15:52
Заразиться можно из-за тесного общения с собаками

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Заражение человека ленточными червями (эхинококками) чаще всего происходит контактно-бытовым путем. Яйца паразита очень мелкие и могут находиться на шерсти собак. Об этом предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.

«Человек может заразиться от больных животных — яйца паразита очень мелкие и локализуются на шерсти собаки. Способ заражения человека эхинококками — чаще всего контактно-бытовой, в результате тесного общения с собаками и несоблюдения правил гигиены», — рассказала Трофимова «Ленте.ру». Она отмечает, что в последнее время случаи заражения человека эхинококком встречаются все чаще. При этом заболевание более характерно для южных регионов, особенно тех, где активно занимаются разведением овец.

Эхинококки — это ленточные черви, взрослые стадии которых имеют небольшие размеры. Они паразитируют в тонком кишечнике таких животных, как собаки, волки и лисы. По словам эксперта, окончательными хозяевами эхинококков являются плотоядные животные, например, собаки. Человек же выступает в роли промежуточного хозяина. Человек, больной эхинококкозом, не представляет опасности для окружающих.

Чтобы снизить риск заражения эхинококками, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  исключить тактильный контакт с незнакомыми собаками, если нет уверенности в том, что они прошли профилактику от гельминтов;
  после общения с животными тщательно мыть руки с мылом.

