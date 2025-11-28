Логотип РИА URA.RU
Путин вынес вердикт отношениям России и Венгрии

Путин: отношения РФ и Венгрии развиваются, несмотря на сложности
28 ноября 2025 в 15:56
Путин принял в Москве Виктора Орбана

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отношения России и Венгрии продолжают развиваться, несмотря на все сложности. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с премьером Виктором Орбаном в Кремле. Он также подчеркнул, что Москва знает взвешенную позицию Будапешта 

«Несмотря на сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и развиваются. Москва знает взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу», — сказал Путин. По его словам, отношения между странами сейчас — «на самом лучшем урвне из того, что было в истории». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». 

