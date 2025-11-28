ЦБ внес изменения в тарифы ОСАГО
Тарифный коридор расширен на 15%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Банк России расширил тарифный коридор по ОСАГО на 15%. Об этом Центробанк сообщил на своем сайте.
«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%», — сообщается в публикации. Соответствующее распоряжение было подписано Центральным Банком России. Новые правила позволяет лучше учитывать риски для водителей.
Ранее Банк России заявил, что к 2026 году ожидает возвращение инфляция к целевому уровню в 4% в год. Снижение инфляции в свою очередь поможет снизить ключевую ставку.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.