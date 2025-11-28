ЦБ внес изменения в тарифы ОСАГО

Тарифный коридор расширен на 15% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Банк России расширил тарифный коридор по ОСАГО на 15%. Об этом Центробанк сообщил на своем сайте.

«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%», — сообщается в публикации. Соответствующее распоряжение было подписано Центральным Банком России. Новые правила позволяет лучше учитывать риски для водителей.