Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

ЦБ внес изменения в тарифы ОСАГО

ЦБ: тарифный коридор по ОСАГО будет расширен на 15%
28 ноября 2025 в 16:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тарифный коридор расширен на 15%

Тарифный коридор расширен на 15%

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Банк России расширил тарифный коридор по ОСАГО на 15%. Об этом Центробанк сообщил на своем сайте. 

«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%», — сообщается в публикации. Соответствующее распоряжение было подписано Центральным Банком России. Новые правила позволяет лучше учитывать риски для водителей. 

Ранее Банк России заявил, что к 2026 году ожидает возвращение инфляция к целевому уровню в 4% в год. Снижение инфляции в свою очередь поможет снизить ключевую ставку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал