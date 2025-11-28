В студии Малахова проверили популярную версию исчезновения Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых продолжаются два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

История исчезновения семьи Усольцевых остается одной из самых загадочных в России за последние годы. Два месяца поисков, десятки версий, участие спасателей, волонтеров и силовиков — но судьба Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины по-прежнему не известна. В студии ведущего Андрея Малахова на канале «Россия 1» обсудили все последние версии, в том числе проверили, действительно ли Усольцевых могли видеть в Таиланде.

Исчезновение в тайге

28 сентября семья Усольцевых отправилась в тайгу, в район Кутурчинского белогорья. Маршрут казался несложным: прогулка до скалы Буратинка, куда обычно ходят за один день. Вместе с ними была и собака породы корги. Последнее видео Ирины в соцсетях выглядело как обычная запись блогера о семейном походе. Но уже на следующий день связь пропала.

Поиски развернули быстро: до 500 человек прочесывали территорию, обследовали русла рек, тропы и даже труднодоступные скальные участки. Ни вещей, ни следов, ни завалов, которые могли бы указывать на несчастный случай, найдено не было. Лесники уверяли: район безопасный, хищников там почти нет. Но одновременно местные признают — здесь можно легко уйти с маркированной тропы и потеряться.

Финансовые трудности и возможная подготовка к бегству

Работавшая с Ириной SMM-менеджер Дарья Фурштейн вспоминает, что за несколько дней до исчезновения Ирина жаловалась на «денежный провис». Сергей при этом казался обеспеченным человеком, но семья все же обсуждала возможную паузу в работе из-за нехватки средств. Последнее сообщение Дарья отправила 28 сентября — оно так и не было доставлено.

Сын Ирины от первого брака, Данил, считает, что версия побега выглядит единственной логичной. По его словам, паспорта родители взяли с собой, а перед исчезновением Сергей неожиданно интересовался его заработком, что раньше за ним не замечалось. Более того, к Данилу приезжали сотрудники ФСБ и прямо спрашивали, куда могли скрыться родители — для обычного пропавшего туриста такие визиты нетипичны.

Журналисты, изучавшие бизнес Усольцева, отмечают: его предприятие показывало почти нулевую прибыль при обороте около 100 миллионов рублей, что может говорить о серьезных финансовых проблемах. Перед исчезновением он взял несколько кредитов, а само производство готовилось к банкротству.

Личность Сергея и эзотерический след

Сергей Усольцев был человеком скрытным и, по воспоминаниям знакомых, увлекался мистикой. Он внимательно изучал историю перевала Дятлова, интересовался теориями о «вечной жизни» и местах силы. Уфолог Валентин Дегтерев, знавший Сергея, утверждает, что тот верил: кто умирает в горах, возрождается вновь.

Эта сторона личности подогрела версии о том, что семья могла отправиться в горы не просто на прогулку, а в поисках мистического опыта. Однако большинство экспертов сходятся во мнении: даже в случае экстремального похода маловероятно, что трое человек и собака исчезли бы одновременно без единого следа.

Нестыковки и противоречия: что говорят родственники

Версия побега раскалывает семью. Сын Данил допускает ее почти открыто. Но племянник Ирины, 19-летний Илья, категорически не верит, что его тетя могла скрыться, не предупредив мать. Он подчеркивает, что Ирина не была опытным туристом и предпочитала только легкие маршруты.

Ситуацию усложняет и то, что телефон Сергея зафиксировали в семи километрах от места пропажи — сигнал, по мнению экспертов, мог появиться при смене SIM-карты. В сервисах контакт-идентификации номер позже пробивался под нерусским именем, что косвенно указывает на перепродажу.

Таиландский след

Корреспондент, отправленный на Самуи, выяснил, что пара, похожая на Усольцевых, действительно жила в уединенном бунгало и вела скрытный образ жизни. Они избегали соседей, прятали лица и внезапно исчезли до окончания аренды. Сотрудники турбизнеса утверждают: изменить написание фамилии в загранпаспорте и жить под другим вариантом латиницы — не проблема. Тем более что у россиян может быть два действующих загранпаспорта.

Журналисты также получили сведения, что похожую пару видели на Пхукете в районе Майнам — месте, где нередко селятся те, кто хочет быть незаметным.

Расследование продолжается, но пока нет ответа ни на один ключевой вопрос. Если Усольцевы погибли в тайге — почему не найдено ни малейших следов? Если сбежали — как удалось провести операцию столь скрытно, увезти ребенка и собаку, обойти контроль и исчезнуть за границей? И главное — живы ли они?