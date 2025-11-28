Логотип РИА URA.RU
Песков описал будущее Украины после обысков у главы Офиса Зеленского

Песков: Скандал на Украине расшатает политическую систему страны
28 ноября 2025 в 16:26
Пресс-секретарь президента РФ высказался о ситуации на Украине журналистам

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, как скандал на Украине отразится на будущем страны. Об этом сообщают российские журналисты.

«Это расшатает политическую систему Украины во все стороны», — прокомментировал Песков скандал на Украине. Его слова приводит журналист Павел Зарубин. 

Обыски проходят у главы Офиса Зеленского Андрея Ермака. О том, что правительству Украине грозит свержение из-за украинского скандала, сообщают иностранные издания. НАБУ продолжает расследование дело, связанного с коррупцией в сфере энергетики. 

