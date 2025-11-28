Песков описал будущее Украины после обысков у главы Офиса Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ высказался о ситуации на Украине журналистам
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, как скандал на Украине отразится на будущем страны. Об этом сообщают российские журналисты.
«Это расшатает политическую систему Украины во все стороны», — прокомментировал Песков скандал на Украине. Его слова приводит журналист Павел Зарубин.
Обыски проходят у главы Офиса Зеленского Андрея Ермака. О том, что правительству Украине грозит свержение из-за украинского скандала, сообщают иностранные издания. НАБУ продолжает расследование дело, связанного с коррупцией в сфере энергетики.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.