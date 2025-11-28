Daily Express: Путин поставил ультиматум Зеленскому
В публикации говорится, что, по словам Путина, если ВСУ не уйдут, то ВС РФ добьются своих целей военным путем
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский лидер Владимир Путин накануне поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Об этом сообщает британское издание Daily Express.
«Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум [Зеленскому]: „Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся“, — сказано в материале. Он опубликован на сайте Daily Express.
Издание также отметило высказывание Путина о том, что в случае отказа ВСУ покинуть позиции российские военные будут вынуждены достичь поставленных целей посредством военных действий. Данные заявления были сделаны президентом России в ходе пресс-конференции, прошедшей накануне в Киргизии.
Также в ходе прошедшего в Бишкеке саммита, глава российского государства заявил, что украинское руководство совершило стратегическую ошибку, отказавшись от участия в президентских выборах. По мнению Путина, заключение каких-либо документов с действующими украинскими властями не имеет смысла, передает RT.
