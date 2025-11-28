Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Daily Express: Путин поставил ультиматум Зеленскому

28 ноября 2025 в 16:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В публикации говорится, что, по словам Путина, если ВСУ не уйдут, то ВС РФ добьются своих целей военным путем

В публикации говорится, что, по словам Путина, если ВСУ не уйдут, то ВС РФ добьются своих целей военным путем

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин накануне поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Выступая в четверг перед журналистами, российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум [Зеленскому]: „Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся“, — сказано в материале. Он опубликован на сайте Daily Express.

Издание также отметило высказывание Путина о том, что в случае отказа ВСУ покинуть позиции российские военные будут вынуждены достичь поставленных целей посредством военных действий. Данные заявления были сделаны президентом России в ходе пресс-конференции, прошедшей накануне в Киргизии.

Продолжение после рекламы

Также в ходе прошедшего в Бишкеке саммита, глава российского государства заявил, что украинское руководство совершило стратегическую ошибку, отказавшись от участия в президентских выборах. По мнению Путина, заключение каких-либо документов с действующими украинскими властями не имеет смысла, передает RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал