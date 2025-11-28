Логотип РИА URA.RU
Обнаружено тело третьего погибшего после крушения здания в Южно-Сахалинске

28 ноября 2025 в 16:00
Фото: © URA.RU

В Южно-Сахалинске на месте обрушения строящегося здания обнаружено тело еще одного погибшего. По информации правительства Сахалинской области, всего на данный момент найдены тела трех человек. Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работает увеличенная группировка сил и средств — 70 сотрудников и 18 единиц техники.

