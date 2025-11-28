Обнаружено тело третьего погибшего после крушения здания в Южно-Сахалинске
28 ноября 2025 в 16:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Южно-Сахалинске на месте обрушения строящегося здания обнаружено тело еще одного погибшего. По информации правительства Сахалинской области, всего на данный момент найдены тела трех человек. Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работает увеличенная группировка сил и средств — 70 сотрудников и 18 единиц техники.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал