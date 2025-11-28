Новогодняя прическа 2026: лучшие и худшие дни для стрижки и окраски по Луне
Декабрь - самое время обновлять стрижку
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
К зиме и праздникам многие обновляют прическу — чтобы войти в Новый год с новой энергией и ярким образом. И большинство ориентируется при смене имиджа на лунный календарь. URA.RU подготовило полный гид по лучшим и худшим дням для стрижки в декабре 2025 года.
Фазы Луны в декабре 2025
В декабре 2025 года Луна пройдет привычный цикл из четырех фаз, и каждая из них будет по-своему отражаться на красоте волос:
- 5 декабря — Полнолуние
- 11 декабря — Третья четверть (Убывающая Луна)
- 20 декабря — Новолуние
- 27 декабря — Первая четверть (Растущая Луна)
Лучшие дни для стрижки в декабре 2025 года
2 декабря 2025
- Луна в Тельце, 12 лунный день, растущая Луна, вторник
Это один из самых комфортных дней месяца для любых процедур с волосами. Телец делает волосы более плотными и послушными, помогает создать стойкую укладку и усиливает действие масок. Даже домашний уход даст результат, сравнимый с салонным.
Что дает стрижка в этот день:
- ускоряет рост волос, укрепляет корни;
- улучшает качество и блеск;
- помогает привлечь материальную удачу (по влиянию 12 лунного дня);
- дает ощущение эмоционального равновесия и спокойствия.
12 лунный день связан с гармонией и желанием созидать. Он помогает восстановить внутренний баланс, но одновременно делает любые яркие образы более заметными. Если хочется привлечь внимание — это ваш день. Окрас растительными составами особенно хорош: по лунному влиянию это усиливает финансовые возможности, помогает легче решать рабочие вопросы.
Вторник в астрологии — день действий. Он защищает от резких поворотов, дает поддержку и помогает избегать ненужных конфликтов. То есть смело идите к мастеру: энергия дня ровная и стабильная.
3 декабря 2025
- Луна в Тельце, 13 лунный день, растущая Луна, среда
Луна в Тельце снова работает на вашу красоту: волосы становятся сильнее, структура выравнивается, а после стрижки появляется ощущение легкости и «обновления».
13 лунный день усиливает интуицию и помогает решать рабочие вопросы — особенно финансовые. Это хороший день для тех, кто хочет «обрезать старое», чтобы двигаться дальше.
Что дает стрижка:
- стимулирует рост и укрепление волос;
- повышает энергию и улучшает самочувствие;
- помогает лучше концентрироваться и организовать дела;
- гармонизирует отношения с близкими.
Но есть важный нюанс: окрашивание сегодня не рекомендуется. Особенно химическими красителями. Луна предупреждает, что результат может не совпасть с ожиданиями. Среда усиливает коммуникацию: это хороший день для переговоров и поиска решений. Иногда стрижка в среду приносит неожиданную новость — приятную, но внезапную.
Если подровнять волосы в период растущей Луны, то они будут расти на порядок быстрее
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
30 декабря 2025
- Луна в Тельце, 11 лунный день, растущая Луна, вторник
Энергетически сильный и очень благоприятный день. Луна в Тельце работает как «усилитель красоты» — помогает волосам восстановиться, становится заметна плотность, исчезает ломкость. Это хороший момент для тех, кто готов обновить образ перед Новым годом.
Почему стрижка сегодня особенно удачна:
- волосы становятся сильнее и гуще;
- рост ускоряется за счет растущей Луны;
- появляется энергия, улучшается настроение;
- усиливается внутренняя устойчивость — день защищает от негативных эмоций и обид.
11 лунный день — мощный по энергетике. Он дает человеку собранность и ясность. Стрижка в этот день символично «обрезает» лишнее и помогает лучше справляться с большим объемом дел. Если вы идете в салон с мыслями «устала, хочу обновиться» — день работает буквально как перезагрузка.
Окраска растительными составами способствует улучшению деловых процессов и помогает наладить рабочие контакты. Укладка должна быть продуманной: по лунной энергетике неаккуратная прическа сегодня нарушает поток энергии. Вторник дает ощущение защищенности и помогает избежать неожиданных неприятностей. Это спокойный день, когда все идет по плану.
Худшие дни для стрижки в декабре 2025
7 декабря 2025
- Луна в Раке, 17 лунный день, убывающая Луна, воскресенье
Энергетически день неблагоприятный для стрижки. Луна в Раке делает волосы непослушными: форма не держится, укладки распадаются, волосы могут стать ломкими. Любые эксперименты с прической могут обернуться разочарованием, особенно если отношения с близкими напряженные.
Почему стрижка сегодня неудачна:
- волосы становятся капризными и плохо поддаются укладке;
- любые изменения формы или окраски будут непродолжительными;
- попытка «обновить образ» может вызвать внутренний дискомфорт;
- воскресенье усиливает связь с личной энергетикой, стрижка может «нарушить» гармонию.
17 лунный день несет энергию перемен, но только для тех, кто готов к глобальным изменениям. Для остальных день подходит для ухода за волосами без стрижки: маски, питание, укрепление корней.
11 лунные сутки — Идеальный день, чтобы покрасить волосы во все оттенки меди и рыжего цвета
Фото: Размик Закарян © URA.RU
19 декабря 2025
- Луна в Стрельце, 29 лунный день, убывающая Луна, пятница
День неблагоприятный для стрижки и окраски. Луна в Стрельце делает волосы непослушными: они быстро отрастают и плохо держат форму. Химическая завивка и окраска будут держаться недолго, а укладка распадется.
Почему стрижка сегодня неудачна:
- волосы становятся жесткими и трудными в укладке;
- окраска может быстро потускнеть;
- короткая стрижка подойдет только тем, кто планирует кардинальные изменения в жизни;
- пятница снижает биохимическую активность организма — волосы плохо растут и слабнут после стрижки.
29 лунный день усиливает стремление к рутине и практичности, поэтому любые кардинальные изменения внешности сегодня лучше отложить.
26 декабря 2025
- Луна в Рыбах, 8 лунный день, растущая Луна, пятница
День крайне неблагоприятный для любых манипуляций с волосами. Луна в Рыбах делает кожу головы чувствительной: стрижка и мытье могут вызвать перхоть. Химические процедуры и окраска негативно повлияют на волосы, возможны сечение кончиков и быстрое распрямление кудрей.
Почему стрижка сегодня неудачна:
- волосы становятся ослабленными и ломкими;
- окраска и химические процедуры не дадут стойкого результата;
- пятница замедляет биохимические процессы организма, что влияет на рост и состояние волос;
- день неблагоприятен для привлечения положительной энергии через внешний вид.
Лучше ограничиться оздоровительными процедурами и питательными масками, особенно для тонких или поврежденных волос.
Влияние фазы Луны на стрижку волос
Лунные циклы действительно могут оказывать влияние на состояние волос — и эта идея существует не только в народных традициях, но и в современной бьюти-практике. Фаза Луны способна менять скорость роста волос, усиливать или, наоборот, снижать их склонность к выпадению, а также влиять на результат окрашивания или химической завивки. Поэтому правильно выбранный день для похода к мастеру помогает добиться более предсказуемого, ухоженного и даже долгосрочного эффекта.
Когда стричь волосы, чтобы они быстро росли
Если хочется ускорить рост волос — например, вы мечтаете отрастить длину или быстрее обновлять форму стрижки — выбирайте дни растущей Луны. Лучше всего работает первая и вторая четверти: в это время организм находится в режиме накопления энергии, а волосы активнее реагируют на стрижку. Стрижка в эти дни делает волосы более густыми, живыми и способствует быстрому отрастанию.
Если частые походы к парикмахеру не входят в ваши планы, и вы предпочитаете, чтобы форма держалась дольше, выбирайте убывающую Луну. Стрижка в этот период укрепляет корни, снижает риск ломкости и выпадения волос, но есть нюанс: расти они будут заметно медленнее. Это отличный период для тех, кто хочет сохранить длину и здоровье волос зимой — в сезон холода и шапок.
Когда стричь волосы категорически нельзя
Новолуние — самый нежелательный период для стрижки. В эти дни энергетический тонус организма минимален, волосы особенно уязвимы, и любое вмешательство может привести к:
- ослаблению корней
- появлению перхоти
- повышенной ломкости
- замедлению роста
По старинным приметам, стрижка в новолуние даже может «укорачивать жизненную энергию», и современные мастера тоже рекомендуют в этот день дать волосам отдых.
Лунные фазы влияют и на другие процедуры:
- окрашивание на растущей Луне дает более яркий и насыщенный цвет
- завивка дольше держится на убывающей Луне
- укрепляющие процедуры эффективнее в дни, когда Луна идет на спад
- осветление лучше делать в дни фиксированных знаков (Козерог, Телец, Дева).
