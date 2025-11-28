Путин и Орбан выбрали площадку для саммита России и США

По словам Путина, он будет рад, если в ходе переговоров с США стороны решат выбрать Будапешт для продолжения диалога Фото: Роман Наумов © URA.RU

Венгрия предложила обеспечить площадку для переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта в Будапеште. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. Мы готовы оказывать содействовать успешному завершению этого процесса», — сказал Орбан во время переговоров с Путиным. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». В свою очередь российский лидер отметил, что будет рад, если США рассмотрят вариант проведения саммита в Будапеште для продолжения дальнейших переговоров по украинскому урегулированию.