Путин и Орбан выбрали площадку для саммита России и США
По словам Путина, он будет рад, если в ходе переговоров с США стороны решат выбрать Будапешт для продолжения диалога
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Венгрия предложила обеспечить площадку для переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта в Будапеште. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
«Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров. Мы готовы оказывать содействовать успешному завершению этого процесса», — сказал Орбан во время переговоров с Путиным. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». В свою очередь российский лидер отметил, что будет рад, если США рассмотрят вариант проведения саммита в Будапеште для продолжения дальнейших переговоров по украинскому урегулированию.
Накануне в ходе пресс-конференции, которая состоялась по результатам государственного визита в Киргизию, Путин сообщил о том, что Россия поддерживает связь с Венгрией относительно возможной встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Президент отметил объективность позиции Орбана, а также акцентировал внимание на двустороннем взаимодействии между Россией и Венгрией, в том числе в области энергетического сотрудничества, передает RT.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.