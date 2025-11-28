В России хотят ввести новую праздничную выплату
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести денежную выплату для многодетных матерей и матерей-героинь в честь Дня матери. Это следует из обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
«Прошу вас рассмотреть вопрос об учреждении специализированных денежных выплат, приуроченных ко Дню матери, для многодетных матерей и особенно для матерей-героинь», — говорится в копии текста обращения, передает RT. По мнению Милонова, в текущих сложных условиях рождение и воспитание нескольких детей — это героический поступок, а многодетные матери заслуживают уважения и поддержки со стороны государства.
Депутат считает, что внедрение дополнительных механизмов поощрения и стимулирования российских матерей будет логичным шагом в рамках государственной политики по поддержке и защите института брака, деторождения и многодетности. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.
Аналитический центр ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что значительная часть населения России — 86% — считает материнство скорее сложным, чем легким. Лишь 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, а еще 7% не смогли определиться с ответом. Тенденция восприятия материнства как трудного испытания особенно выражена в двух группах: среди молодежи (люди, родившиеся в 2001 году и позже) и старшего поколения (те, кто родился до 1947 года). В этих категориях 92% и 93% соответственно отмечают трудности, связанные с материнством.
