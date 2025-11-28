Логотип РИА URA.RU
Telegraph: правительству Украины грозит скорое свержение

Telegraph сообщает о скором крахе правительства Украины из-за коррупции
28 ноября 2025 в 15:58
На фоне скандала антикоррупционными ведомствами проводятся обыски

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Из-за коррупционного скандала правительству Украины грозит свержение. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Правительство Украины рискует быть свергнутым на фоне того, как крупных (политических — ред.) деятелей обвиняют в коррупции», — сообщает издание. Украинские антикоррупционные ведомства провели обыск у главы Офиса Зеленского. Продолжается расследование дела о коррупции в сфере энергетики. 

Ранее на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы, координатором которой следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича. Объяснений об инциденте ожидают в Польше. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

