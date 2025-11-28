Логотип РИА URA.RU
Telegraph: обыски у Ермака грозят сорвать мирные переговоры

28 ноября 2025 в 16:25
Скандал на Украине грозит сорвать переговоры, считают в Telegraph

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Проходящие обыски у главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского рискуют сорвать мирные переговоры и ослабить позиции Киева. Такой прогноз сделала газета Telegraph.

«Разрастающийся как снежный ком скандал, возникший на фоне напряженных переговоров о прекращении ... (конфликта на Украине.), грозит сорвать переговоры», — говорится в материале. Там подчеркнули, что также скандал ослабит позиции Киева. Также Telegraph прогнозирует свержение правительства Украины.

Сегодня Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Это продолжение коррупционного скандала, которое началось с обысков у бизнесмена Тимура Миндича, который тесно сотрудничал с окружением самого Зеленского. URA.Ru освещает эту историю. 

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

