Telegraph: обыски у Ермака грозят сорвать мирные переговоры
Скандал на Украине грозит сорвать переговоры, считают в Telegraph
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Проходящие обыски у главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского рискуют сорвать мирные переговоры и ослабить позиции Киева. Такой прогноз сделала газета Telegraph.
«Разрастающийся как снежный ком скандал, возникший на фоне напряженных переговоров о прекращении ... (конфликта на Украине.), грозит сорвать переговоры», — говорится в материале. Там подчеркнули, что также скандал ослабит позиции Киева. Также Telegraph прогнозирует свержение правительства Украины.
Сегодня Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Это продолжение коррупционного скандала, которое началось с обысков у бизнесмена Тимура Миндича, который тесно сотрудничал с окружением самого Зеленского. URA.Ru освещает эту историю.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
