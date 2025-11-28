При атаке БПЛА на Новороссийск повреждены 220 квартир

На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда Фото: Илья Московец © URA.RU

Краснодарский край 25 ноября подвергся одной из самых массированных атак БПЛА. В Новороссийске повреждены более 220 квартир в многоэтажных домах и почти 50 частных домов. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Всего повреждены 34 многоквартирных дома (МКД) и 227 квартир, 48 частных домовладений», — написал Кравченко в своем telegram-канале. На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат.

Наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района. В МКД по улице Мурата Ахеджака пострадали более 200 квартир, пять из них полностью разрушены. Мэр сообщил, что все дома подключены к инженерным коммуникациям, и в настоящее время ведутся восстановительные работы. Также сообщалось об ударе по нефтепроводу в Новороссийске.

