Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

При атаке БПЛА на Новороссийск повреждены 220 квартир

28 ноября 2025 в 16:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда

На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда

Фото: Илья Московец © URA.RU

Краснодарский край 25 ноября подвергся одной из самых массированных атак БПЛА. В Новороссийске повреждены более 220 квартир в многоэтажных домах и почти 50 частных домов. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Всего повреждены 34 многоквартирных дома (МКД) и 227 квартир, 48 частных домовладений», — написал Кравченко в своем telegram-канале. На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат.

Наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района. В МКД по улице Мурата Ахеджака пострадали более 200 квартир, пять из них полностью разрушены. Мэр сообщил, что все дома подключены к инженерным коммуникациям, и в настоящее время ведутся восстановительные работы. Также сообщалось об ударе по нефтепроводу в Новороссийске. 

Продолжение после рекламы

По данным Минобороны, в ночь на 25 ноября было уничтожено 249 беспилотников, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество БПЛА — 116 единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Подробнее об атаках дронов и карте ударов ищите в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал