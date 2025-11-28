При атаке БПЛА на Новороссийск повреждены 220 квартир
На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда
Фото: Илья Московец © URA.RU
Краснодарский край 25 ноября подвергся одной из самых массированных атак БПЛА. В Новороссийске повреждены более 220 квартир в многоэтажных домах и почти 50 частных домов. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
«Всего повреждены 34 многоквартирных дома (МКД) и 227 квартир, 48 частных домовладений», — написал Кравченко в своем telegram-канале. На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат.
Наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района. В МКД по улице Мурата Ахеджака пострадали более 200 квартир, пять из них полностью разрушены. Мэр сообщил, что все дома подключены к инженерным коммуникациям, и в настоящее время ведутся восстановительные работы. Также сообщалось об ударе по нефтепроводу в Новороссийске.
По данным Минобороны, в ночь на 25 ноября было уничтожено 249 беспилотников, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество БПЛА — 116 единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Подробнее об атаках дронов и карте ударов ищите в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.