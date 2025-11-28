Выросло число погибших при обрушении здании в Южно-Сахалинске
Всего под завалами находилось трое человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
Под завалами в Южно-Сахалинске обнаружено тело третьего погибшего. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.
«Обнаружено тело третьего погибшего», — сообщает правительство в своем официальном telegram-канале. Всего под завалами находились трое человек. На месте продолжает работать МЧС.
Обрушение части здания произошло в переулке Энергетиков в городе Южно-Сахалинск. Было возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщили в СУ СК России.
