Выросло число погибших при обрушении здании в Южно-Сахалинске

МЧС: Найдено тело третьего погибшего под завалами в Южно-Сахалинске
28 ноября 2025 в 16:15
Всего под завалами находилось трое человек

Фото: Илья Московец © URA.RU

Под завалами в Южно-Сахалинске обнаружено тело третьего погибшего. Об этом сообщили в правительстве  Сахалинской области.

«Обнаружено тело третьего погибшего», — сообщает правительство в своем официальном telegram-канале. Всего под завалами находились трое человек. На месте продолжает работать МЧС. 

Обрушение части здания произошло в переулке Энергетиков в городе Южно-Сахалинск. Было возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщили в СУ СК России.

