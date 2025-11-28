Песков: Обыски у Ермака могут обрушить политическую стабильность Украины
28 ноября 2025 в 16:17
Пресс-секретарь Дмитрий Песков высказал мнение о том, что скандал в Киеве, возникший в связи с проведением обысков у Андрея Ермака — одного из ближайших соратников Владимира Зеленского и главы администрации президента Украины, — способен нарушить стабильность политической системы государства. Об этом Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.
