Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Песков: Обыски у Ермака могут обрушить политическую стабильность Украины

28 ноября 2025 в 16:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Пресс-секретарь Дмитрий Песков высказал мнение о том, что скандал в Киеве, возникший в связи с проведением обысков у Андрея Ермака — одного из ближайших соратников Владимира Зеленского и главы администрации президента Украины, — способен нарушить стабильность политической системы государства. Об этом Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал