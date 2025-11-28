Иллюзионист Сафронов рассказал о тайной поездке Киркорова в зону СВО

Киркоров ездил на передовую Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певец Филипп Киркоров активно участвует в гуманитарной помощи в зоне СВО. Об этом сообщил иллюзионист Сергей Сафронов.

«Еще хочу сказать, об этом мало, кто знает, Филипп Бедросович ездил на передовую, бывал на территориях, где идут бои», — рассказал Сафронов изданию «Страсти». По его словам, певец ездил на передовую, чтобы повидать артистку из балета. Также в детском доме в Горловке Сергей увидел игрушку, подаренную Киркоровым.