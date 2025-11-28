Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Иллюзионист Сафронов рассказал о тайной поездке Киркорова в зону СВО

Сафронов: Киркоров активно участвует в гуманитарной помощи в зоне СВО
28 ноября 2025 в 16:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Киркоров ездил на передовую

Киркоров ездил на передовую

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певец Филипп Киркоров активно участвует в гуманитарной помощи в зоне СВО. Об этом сообщил иллюзионист Сергей Сафронов.

«Еще хочу сказать, об этом мало, кто знает, Филипп Бедросович ездил на передовую, бывал на территориях, где идут бои», — рассказал Сафронов изданию «Страсти». По его словам, певец ездил на передовую, чтобы повидать артистку из балета. Также в детском доме в Горловке Сергей увидел игрушку, подаренную Киркоровым.

Иллюзионист давно знаком с Филиппом Киркоровым. В разговоре с журналистами иллюзионист отметил, что певец дважды участвовал в опасных номерах братьев Сафроновых, в том числе был «сожжен» в ходе выступлений. По мнению Сафронова, согласие Киркорова на участие в таких трюках говорит о его высоком профессионализме, бесстрашии и преданности профессии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал