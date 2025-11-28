Иллюзионист Сафронов рассказал о тайной поездке Киркорова в зону СВО
Киркоров ездил на передовую
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Певец Филипп Киркоров активно участвует в гуманитарной помощи в зоне СВО. Об этом сообщил иллюзионист Сергей Сафронов.
«Еще хочу сказать, об этом мало, кто знает, Филипп Бедросович ездил на передовую, бывал на территориях, где идут бои», — рассказал Сафронов изданию «Страсти». По его словам, певец ездил на передовую, чтобы повидать артистку из балета. Также в детском доме в Горловке Сергей увидел игрушку, подаренную Киркоровым.
Иллюзионист давно знаком с Филиппом Киркоровым. В разговоре с журналистами иллюзионист отметил, что певец дважды участвовал в опасных номерах братьев Сафроновых, в том числе был «сожжен» в ходе выступлений. По мнению Сафронова, согласие Киркорова на участие в таких трюках говорит о его высоком профессионализме, бесстрашии и преданности профессии.
