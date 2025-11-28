В Ассоциации российских банков не поддержали запрет скидок на маркетплейсах

Гарегин Тосунян считает, что инициатива запретить маркетплейсам предоставлять скидки при использовании карт дочерних банков - это дискриминация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Требование пяти крупнейших банков России запретить маркетплейсам предоставлять скидки при использовании карт дочерних банков — это дискриминация и нерыночная борьба с конкурентом. Такая инициатива создает риски недобросовестной конкуренции и может негативно сказаться на рынке. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ), куда входят 94 кредитные организации, Гарегин Тосунян в беседе с РБК. По его словам, позиция крупнейших игроков не отражает мнение всего банковского сообщества.

«Программы лояльности в виде бонусов, скидок и кешбэков — общепринятая практика в бизнесе, которую много лет используют компании разных отраслей экономики. А ряд банков активно строят свои экосистемы и маркетплейсы, заходят на новые рынки (например, индустрии путешествий и телекоммуникационных услуг), предоставляя кешбэки и скидки при оплате собственными картами», — передают журналисты РБК позицию Тосуняна.

По мнению главы АРБ, попытка ограничить аналогичные методы для других участников рынка создает неравные условия. Тосунян напомнил, что крупнейшие банки сами пользуются преимуществами от проведения государственных выплат и зарплат бюджетников, а также от участия в госпрограммах. И на этом фоне они стремятся ограничить конкурентов в инструментах лояльности.

Глава Ассоциации считает, что разрешить спор возможно через сотрудничество онлайн-платформ с широким кругом банков, что обеспечит честную конкуренцию. В качестве примера он привел недавние решения маркетплейсов, открывших свои программы лояльности для карт любых банков.

Так, Ozon ранее сделал свою программу лояльности доступной не только для держателей карт собственного банка, но и для других банков, если они подключаются к программе на равных коммерческих условиях. А «Яндекс Маркет» начал предлагать скидки владельцам карт Альфа-банка. Малые и средние банки, по словам главы АРБ, заинтересованы в таком же сотрудничестве, поскольку это обеспечит им выход к широкому потребительскому рынку.