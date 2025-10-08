Цены на челябинские новостройки выросли до 8,6 млн рублей за объект

В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года новое жилье подорожало на 23,3% до 8 575 000 рублей за объект. В среднем новые квартиры стали продавать по 153 479 рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.
«В среднем по России цена новых квартир в новостройках выросла на 10,3% до 151 514 рублей за квадратный метр. Сильнее всего новое жилье подорожало в Севастополе (+33,9%), Магнитогорске (+32,3%), Кургане (+28%), Нижнем Тагиле (+25,8%) и Астрахани (+25,5%)», — сообщается на сайте «Мир квартир».
При этом снизились цены на квартиры в новостройках в Туле (+2,3%), Ростове-на-Дону (+2,7%), Чите (+2,7%), Якутске (+3%) и Ставрополе (+3,1%). Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в целом по России число квартир, выставленных на продажу, с октября 2024 года снизилось на 24%.
Из-за высокой ключевой ставки застройщики стали строить меньше домов и квартир. При этом несмотря на ограниченную выдачу льготной ипотеки стоимость новых квартир все-таки выросла, что говорит о высоком спросе на строящееся жилье. Средние площади в новых проектах также сократились с 52,8 до 51,5 квадратных метров, на 1,3 квадрата за год.
