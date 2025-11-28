WSJ: компания, поставляющая беспилотники Украине, провалила испытания

Компания отметила, что поддерживает почти беспрерывное присутствие на Украине Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry

Американская оборонная компания Anduril Industries, которая поставляет беспилотники Украине, столкнулась проблемами во время недавних испытаний своих разработок. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и источники.

«Мы принимаем этот риск. Мы действительно терпим много неудачи», — заявила компания, пишет Wall Street Journal. Anduril продолжает работать над совершенствованием своих технологий. Компания также отметила, что поддерживает почти беспрерывное присутствие на Украине для обновления своего вооружения и программного обеспечения.

В Калифорнии во время летних наземных испытаний произошел инцидент с беспилотным истребителем Anduril под названием Fury. Из-за технической неисправности был поврежден двигатель аппарата перед важным первым полетом для военно-воздушных сил. По информации газеты, причиной неисправности стал гвоздь, который засосало в заборное устройство. Помимо проблем с беспилотным истребителем, у Anduril возникли трудности и с другими разработками. В августе во время испытаний антидроновой системы Anvil в Орегоне возник пожар на площади 22 акра (8,9 гектара). Для тушения огня потребовалось три пожарные машины. Компания утверждает, что риск возгорания был предусмотрен и не являлся сбоем системы.

Продолжение после рекламы

Также летом во время испытаний безэкипажных катеров у побережья Калифорнии программное обеспечение Anduril (Lattice) с трудом справлялось с управлением и дачей команд судам. По данным газеты, в мае во время испытаний более десяти катеров отказались выполнять команды и переключились на режим холостого хода. Военным пришлось буксировать их к берегу в течение всей ночи до девяти часов утра. Anduril утверждает, что проблема была вызвана не ее ПО, а неисправностью самих катеров, и отмечает, что производитель судов уже устранил неполадки.