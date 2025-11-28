Логотип РИА URA.RU
Ермак признался, что обыски идут у него дома, а не в офисе

28 ноября 2025 в 13:01
Ермак отметил, что не препятствует проведению следственных действий

Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично подтвердил информацию о проведении обысков в его доме. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома», — написал Ермак. Он отметил, что не препятствует проведению следственных действий и оказывает «полное содействие». Следователям был предоставлен полный доступ к квартире. Также на месте присутствуют адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины проводятся обыски в отношении его главы Андрея Ермака. Мероприятия осуществляются НАБУ и САП. Причина расследования — предполагаемая коррупционная схема в сфере энергетики. Следствие считает, что схему координирует бизнесмен Тимур Миндич, который является близким другом президента Владимира Зеленского и известен как его финансовый покровитель. В рамках дела фигурируют семь подозреваемых, некоторые из них уже задержаны. Ситуация привела к отставке ряда министров, вызвала политический кризис в стране и заставила западных партнеров задуматься о продолжении поддержки Украины.

