Ермак признался, что обыски идут у него дома, а не в офисе

Ермак отметил, что не препятствует проведению следственных действий Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично подтвердил информацию о проведении обысков в его доме. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома», — написал Ермак. Он отметил, что не препятствует проведению следственных действий и оказывает «полное содействие». Следователям был предоставлен полный доступ к квартире. Также на месте присутствуют адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями.