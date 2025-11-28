Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Появились подробности, в каких войсках будет служить Macan

Mash: Macan отправится служить в ВДВ
28 ноября 2025 в 13:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Категория здоровья рэпера позволяет ему служить в ВДВ

Категория здоровья рэпера позволяет ему служить в ВДВ

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вероятнее всего, рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) попадет в подмосковную часть воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил сотрудник призывного пункта.

«Macan, вероятнее всего, пойдет служить в подмосковную часть ВДВ», — рассказал сотрудник Mash. С рэпером уже ведет переговоры представитель воинской части ВДВ, которая базируется в Московской области. Категория здоровья рэпера позволяет ему служить в воздушно-десантных войсках.

Ранее сообщалось, что Macan тайно прибыл в московский военкомат. У сборного пункта в столице собралось значительное количество людей. Один из призывников утверждает, что музыкант вошел в здание через неосновной вход. По некоторым данным, Macan приступил к оформлению требуемых для службы документов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал