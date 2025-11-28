Появились подробности, в каких войсках будет служить Macan
Категория здоровья рэпера позволяет ему служить в ВДВ
Вероятнее всего, рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) попадет в подмосковную часть воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил сотрудник призывного пункта.
«Macan, вероятнее всего, пойдет служить в подмосковную часть ВДВ», — рассказал сотрудник Mash. С рэпером уже ведет переговоры представитель воинской части ВДВ, которая базируется в Московской области. Категория здоровья рэпера позволяет ему служить в воздушно-десантных войсках.
Ранее сообщалось, что Macan тайно прибыл в московский военкомат. У сборного пункта в столице собралось значительное количество людей. Один из призывников утверждает, что музыкант вошел в здание через неосновной вход. По некоторым данным, Macan приступил к оформлению требуемых для службы документов.
