«Новые люди» нашли новый способ борьбы с подпольными рехабами

«Новые люди» создали фонд «Второй шанс», чтобы уберечь россиян от мошенников
28 ноября 2025 в 12:34
Даванков отреагировал на скандал с подпольным рехабом в Подмосковье

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России создали фонд «Второй шанс», чтобы предотвращать инциденты, подобных тем, что случились в подпольном реабилитационном центре в Подмосковье. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«Эта история — далеко не единичная. Именно поэтому мы создали фонд „Второй шанс“: чтобы мошенники и садисты перестали наживаться на страданиях людей», — сообщил Даванков, говоря о скандале с пытками в рехабе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Он также предложил официально признать профессию аддиктолога (специалиста, занимающегося диагностикой и лечением различных видов зависимостей — прим. URA.RU) и допускать к работе с зависимыми только сертифицированных специалистов. Также он предложил ввести уголовную ответственность для владельцев и сотрудников нелегальных рехабов. Вице-спикер отметил, что вместе с представителями фонда «Второй шанс» уже обратился в правительство с соответствующими предложениями. 

Ранее в Подмосковье была раскрыта деятельность подпольного реабилитационного центра, где подростки подвергались пыткам. Родители платили за «лечение» зависимостей по 300 тысяч рублей в месяц, но вместо реабилитации их детей запирали, связывали и жестоко избивали. Один из пострадавших был доставлен в больницу в состоянии комы.

Обвиняемым в издевательствах над детьми в реабилитационном центре Анны Хоботовой в Дедовке (Подмосковье) стал 29-летний екатеринбуржец Виталий Балабриков. Сейчас он находится под стражей. 

