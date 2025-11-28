Reuters предрек ЕС черную дыру из-за мирного плана по Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Урегулирование ситуации на Украине в рамках предложенного США мирного плана может привести к значительным финансовым рискам для Европы. Нерешенные территориальные вопросы могут вызвать опасения у инвесторов относительно возможности нового конфликта, а бремя восстановления страны может лечь на Европейский союз, пишет экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.
«„Мир“ на Украине откроет экономическую черную дыру. Мирный план для Украины, который лишит страну <...> территорий, обойдется Европе дорого „, — пишет Бриансон в Reuters. Он также отметил, что без урегулирования статуса Донбасса Украину вряд ли примут в Евросоюз.
Кроме того, Бриансон пишет, что Киев не сможет рассчитывать на приток частного иностранного капитала, а восстановление страны потребует финансирования со стороны иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов. На сегодня оценка стоимости восстановления Украины приближается к 600 миллиардам долларов.
Еще в октябре Киеву предрекали экономическую катастрофу, передает RT. Как сообщил украинский эксперт доктор экономических наук Андрей Длигач, дефицит бюджета страны достиг более 20 млрд долларов.
Кроме того, существует неопределенность относительно использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как предупредил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, изъятие российских средств разрушит шансы на мир. По его словам, ЕС спешит, что может помешать достижению потенциального соглашения передает «Царьград».
