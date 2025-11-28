Reuters предрек ЕС черную дыру из-за мирного плана по Украине

ЕС предрекли черную дыру из-за российских активов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Урегулирование ситуации на Украине в рамках предложенного США мирного плана может привести к значительным финансовым рискам для Европы. Нерешенные территориальные вопросы могут вызвать опасения у инвесторов относительно возможности нового конфликта, а бремя восстановления страны может лечь на Европейский союз, пишет экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон.

«„Мир“ на Украине откроет экономическую черную дыру. Мирный план для Украины, который лишит страну <...> территорий, обойдется Европе дорого „, — пишет Бриансон в Reuters. Он также отметил, что без урегулирования статуса Донбасса Украину вряд ли примут в Евросоюз.

Кроме того, Бриансон пишет, что Киев не сможет рассчитывать на приток частного иностранного капитала, а восстановление страны потребует финансирования со стороны иностранных правительств, международных организаций и частных инвесторов. На сегодня оценка стоимости восстановления Украины приближается к 600 миллиардам долларов.

Еще в октябре Киеву предрекали экономическую катастрофу, передает RT. Как сообщил украинский эксперт доктор экономических наук Андрей Длигач, дефицит бюджета страны достиг более 20 млрд долларов.