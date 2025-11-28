ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда

Без санкции ВККС начало уголовного преследования судей невозможно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Смольнинского суда Петербурга Валерия Тарасова. Тарасов подозревается в посредничестве во взяточничестве.

«Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Тарасова Валерия Юрьевича», — огласил решение глава ВККС Николай Тимошин, передает корреспондент РИА Новости. С просьбой о возбуждении уголовного дела в квалифколлегию обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По версии следствия, Тарасов предложил судье Каринэ Голиковой за взятку принять решение о наложении ареста на имущество и удовлетворить иск. В материалах заседания указано, что Тарасов получил три миллиона рублей. Из этой суммы 2,5 миллиона он передал судье, а 500 тысяч оставил себе.

На заседание ВККС Валерий Тарасов не явился — по причине болезни. Его интересы представлял адвокат. Защитник просил отказать в просьбе следствия, указывая на нарушения в ходе сбора доказательств. Адвокат отметил, что в записях прослушек разговоров присутствуют лексические обороты, которые никогда не употребляет Тарасов, и они не соответствуют его манере речи.