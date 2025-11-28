ВККС разрешила возбудить дело против экс-председателя Смольнинского суда
Без санкции ВККС начало уголовного преследования судей невозможно
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Смольнинского суда Петербурга Валерия Тарасова. Тарасов подозревается в посредничестве во взяточничестве.
«Дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Тарасова Валерия Юрьевича», — огласил решение глава ВККС Николай Тимошин, передает корреспондент РИА Новости. С просьбой о возбуждении уголовного дела в квалифколлегию обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По версии следствия, Тарасов предложил судье Каринэ Голиковой за взятку принять решение о наложении ареста на имущество и удовлетворить иск. В материалах заседания указано, что Тарасов получил три миллиона рублей. Из этой суммы 2,5 миллиона он передал судье, а 500 тысяч оставил себе.
На заседание ВККС Валерий Тарасов не явился — по причине болезни. Его интересы представлял адвокат. Защитник просил отказать в просьбе следствия, указывая на нарушения в ходе сбора доказательств. Адвокат отметил, что в записях прослушек разговоров присутствуют лексические обороты, которые никогда не употребляет Тарасов, и они не соответствуют его манере речи.
На этой неделе ВККС рассмотрит просьбы СК о возбуждении дел против еще шести судей. Согласно действующему законодательству, без санкции ВККС начало уголовного преследования судей невозможно. Среди фигурантов — судья Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адам Воитлев, заместитель главы Ленинского районного суда города Курска Ольга Петрова, судья Смольнинского районного суда Петербурга Карина Голикова, судья Краснослободского районного суда Республики Мордовия Вячеслав Круглов, а также судьи в отставке Мухамед Темботов (Кабардино-Балкария) и Валерий Тарасов (Петербург).
