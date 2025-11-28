Сложный тест по литературе: продолжи стихи Блока из школьной программы

«Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет» — со дня рождения Блока прошло уж 145 лет. Один из главных поэтов Серебряного века родился 28 ноября и своим творчеством навсегда изменил русскую литературу. Его «Незнакомку», «Коршуна» и многие другие произведения каждый читал в школе, но вспомните ли вы строки оттуда спустя годы после получения аттестата? Наш тест это покажет — вам нужно лишь определить, какие строчки в стихотворении принадлежат Александру Блоку. Справитесь?