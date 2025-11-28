Врач рассказала, как определить родинку, которая может убить
Необходимо следить за цветом родинок, их границами, размером.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Кандидат медицинских наук рассказала, как различить безопасную родинку от меланомы. В этом поможет правило ABCDE. Об этом сообщают СМИ.
«По словам специалиста, самый простой и эффективный способ заметить опасные изменения — использовать правило ABCDE <...>A — Asymmetry (асимметрия). Доброкачественные невусы обычно симметричны <...> B — Border (границы). Четкие и ровные края говорят о безопасности <...> C — Color (цвет) <...> D — Diameter (диаметр) <...> E — Evolution (изменение)», — рассказала старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии НТПБ Сеченовского университета Екатерина Орлова. Ее слова приводит «Газета.ru». Нормой цвета у родинок, как заявила эксперт, считается равномерный черный, коричневый или телесный окрас. Если родинка превышает в диаметре 6 миллиметров, то за ней следует наблюдать.
Ранее дерматологи назвали правила, которые помогут снизить риск рака кожи. Врачи посоветовали пользоваться солнцезащитным кремом, следить за иммунитетом, ежегодно наблюдать изменения родинок.
