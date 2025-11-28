Узбекистан запретил электронные сигареты

В Узбекистане запретили электронные сигареты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о полном запрете электронных сигарет и жидкостей для них на территории республики. За нарушение запрета грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

«В законе „Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции“ введен запрет, касающийся оборота электронных сигарет и жидкостей для них», — сообщила пресс-служба министерства telegram-канале.

Законодательная палата парламента приняла закон в январе, а в апреле он получил одобрение сената. За правонарушения, связанные с незаконным введением в оборот устройств для потребления никотина, предусмотрена уголовная ответственность.

За оборот электронных сигарет в крупном размере либо после административного наказания нарушителя ждет штраф от 300 до 500 базовых расчетных величин (от 10,3 тысяч до 17,2 тысяч долларов) или исправительные работы сроком от двух до трех лет. Также возможно наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет. При этом правонарушитель может быть освобожден от ответственности, если признает вину и сдаст запрещенные изделия органам власти.

В России также рассматривают вопрос о полном запрете вейпов. Соответсвующий закон может вступить в силу в конце 2026 года. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу.