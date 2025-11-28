Логотип РИА URA.RU
Мальчик, поднявший купюру с СВУ в Красногорске, выписан домой

28 ноября 2025 в 13:30
Пострадавший отметил, что чувствует себя «бодро»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Десятилетний мальчик, который поднял с земли неустановленное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под купюру, в Красногорске, выписан домой. В результате взрыва ребенок лишился пальцев на руке.

«Мальчик выписан домой», — передает корреспондент ТАСС. После происшествия ребенок проходил лечение в детском Научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. На выписку пациента и его мать сопроводили врачи центра. Пострадавший помахал журналистам перебинтованными руками и отметил, что чувствует себя «бодро». Мать мальчика выразила искреннюю благодарность всем, кто поддерживал их семью в этот сложный период. Особое внимание она уделила благодарности врачам, медперсоналу и администрации больницы.

В Красногорске 11 ноября у ребенка оказались повреждены пальцы на руке после того, как он поднял деньги возле детской площадки на улице Пионерской. Свидетель происшествия рассказал, что мальчик направлялся на тренировку и, заметив деньги рядом с детской площадкой, поднял их, после чего произошел взрыв. Из-за сильного болевого синдрома, возникшего после ранения, врачи были вынуждены поддерживать у ребенка состояние седации — фактически он почти все время спал. Повреждения затронули обе руки мальчика, при этом правая рука пострадала сильнее.

