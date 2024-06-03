Налоговая пытается обанкротить нефтебазу в ХМАО

Налоговая инспекция подала заявление в суд на нефтебазу «Нефтьэнергопродукт» ХМАО. Ведомство требует признать предприятие банкротом и взыскать с него 72 миллиона рублей долга.
«Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 10 по Ханты-Мансийскому округу — Югре подала в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО „Нефтьэнергопродукт“. Сумма исковых требований — 72 789 335,49 рублей», — указано в документах арбитражного суда ХМАО на официальном сайте. По данным системы СБИС, также налоговая арестовала счета предприятия.
Нефтебаза предприятия расположена рядом с Излучинским Нижневартовского района ХМАО. По данным бухгалтерской отчетности, представленной на сайте налоговой инспекции, финансовые проблемы у предприятия начались в 2023 году, когда НЭП «ушел в минус» на 50 миллионов рублей. Агентство направило запрос на предприятие с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что налоговая служба банкротит компанию «Нефтесервис» из Нижневартовска, директора которой судили за взятку. Ведомство требует взыскать с предприятия более миллиарда рублей долга.
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