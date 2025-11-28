Логотип РИА URA.RU
Политика

Минобороны Польши требует объяснений от Украины

Косиняк-Камыш просит от Украины объяснений в связи с коррупционным скандалом
28 ноября 2025 в 15:47
В Польше у Украины спросили про обыски у Ермака

В Польше у Украины спросили про обыски у Ермака

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Польша ожидает от Украины объяснений по поводу коррупционного скандала, связанного с обысками у главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. С заявлением выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений», — заявил он о время беседы с журналистами. Его слова передает ТАСС.

Министр также отметил, что коррупционные скандалы могут помешать Украине вступить в Европейский союз. «Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности», — уточнил он.

Ранее на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы, координатором которой следствие назвало бизнесмена Тимура Миндича. Который выехал из страны за несколько часов до начала обысков.

Кроме того НАБУ подготовило обвинения и против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. В 28 ноября стало известно о проведении обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

