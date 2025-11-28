Логотип РИА URA.RU
Названа сумма кредита ЕС Киеву за счет активов России

Politico: сумма кредита ЕС Киеву за счет активов РФ может достичь 210 млрд евро
28 ноября 2025 в 15:51
Сумма кредита, который ЕС хочет выдать Украине за счет активов РФ, выросла со 140 до 210 млрд евро

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз (ЕС) может предоставить Украине «репарационный кредит» в размере до 210 миллиардов евро за счет замороженных в Европе российских активов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В сообщении указывается, что Еврокомиссия, возможно, выдвинет инициативу о реализации комплекса мер, предусматривающих кредитование Киева посредством использования экспроприированных активов России. Для реализации данного плана, отмечает Politico потребуется мобилизовать финансовые ресурсы в объеме 210 миллиардов евро. Эта сумма, сопоставимая с объемом основной части замороженных в Европе активов, которые находятся на площадке Euroclear в Бельгии. Ранее обсуждалась возможность предоставления Украине «репарационного кредита» в размере 140 миллиардов евро.

Собеседники Politico рассказали, что для финансирования потребностей Украины в ближайшие два года потребуется мобилизовать значительную сумму. Для этого необходимо будет использовать активы, которые хранятся не только в Бельгии, но и в других странах. Часть средств будет направлена на погашение кредита, выданного Киеву странами Группы семи (G7), а также на удовлетворение неотложных финансовых потребностей государства.

Ранее на пресс-конференции по результатам визита в Бишкек президент России Владимир Путин сообщил, что правительство РФ разрабатывает комплекс ответных мер на потенциальное присвоение Евросоюзом замороженных российских активов. По словам главы государства, обсуждение в ЕС возможности конфискации таких активов может иметь негативные последствия для мировой финансовой системы и подорвать доверие к европейской валюте. Уязвимость ситуации, отметил Путин, подчеркивается тем, что экономика Германии уже третий год испытывает рецессию, передает слова российского лидера 360.ru.

