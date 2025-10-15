В Перми зафиксирован всплеск спроса на иномарки из-за грядущего повышения утильсбора

Жители Перми стали активнее покупать автомобили зарубежных марок. Одной из причин стало грядущее повышение утилизационного сбора. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.
«Мы наблюдаем повышение покупательского спроса. Он начался еще в конце сентября. Думаю, что в ближайшее время в октябре-ноябре будет пик продаж», — рассказала руководитель отдела продаж HAVAL пермской компании «Восток Моторс» Наталья Селина корреспонденту агентства.
Она добавила, что импортер бренда уже поднял цены на 50 тысяч рублей, но это связано не только с утилизационным сбором. Основная причина — сезонное повышение стоимости. По словам Натальи Селиной, в ближайшее время планируется еще одно увеличение цен, но размер его пока неизвестен.
Собеседница агентства отметила, что повышение утильсбора, которое запланировано на 1 декабря 2025 года, затронет все иномарки, а не только автомобили мощностью больше 160 лошадиных сил. «Что же касается автомобилей, сборка которых осуществляется на территории РФ, то цены на них тоже увеличатся. Это произойдет по причине резкого подорожания иномарок, поставляемых из-за рубежа и снижения предложений. Клиенты будут искать аналоги, поэтому китайские производители на фоне спроса повысят цены. Конечно, подорожание будет не в таком объеме, как у премиальных сегментов, которых коснутся новые правила утильсбора», — отметила Наталья Селина.
Собеседница агентства добавила, что несмотря на ажиотаж на складах еще есть автомобили. У некоторых брендов наблюдается небольшой дефицит. «Пока автомобили есть в наличии по старой цене, надо успевать брать. К тому же предлагаются хорошие кредитные программы», — рассказала Наталья Селина.
На пермском рынке автомобилей с пробегом большого спроса на иномарки наоборот не наблюдается. А те, кто сейчас пытается успеть заказать автомобиль по старым ценам, идут на риск, отметил руководитель салона «Автогалерея» Владимир Иванов. «Сейчас сильного ажиотажа нет. В последние дни перед повышением утильсбора интерес покупателей однозначно повысится и брокеры взвинтят цены. Это обычная практика. Те, кто сейчас заказывают автомобили, идут на риск, так как на границах пробки и иномарка может не успеть заехать на таможенный пост до 1 декабря», — сообщил Владимир Иванов корреспонденту агентства.
Владелец автосалона добавил, что хотя сроки повышения утильсбора перенесли с 1 ноября на 1 декабря, можно не успеть растаможить автомобиль по льготным ставкам, если заказать его сейчас. По словам Владимира Иванова, отсрочку сделали для тех иномарок, которые уже заказаны и доставляются в Россию.
Ранее URA.RU рассказало, что в России повысится утильсбор. Льготный коэффициент сохранится для частных лиц, ввозящих авто с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Сначала новые тарифы планировали ввести с 1 ноября 2025 года, но потом перенесли на месяц.
