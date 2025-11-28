Для части россиян увеличат страховую пенсию

Если у человека несколько ученых степеней, будет применяться одно основание Фото: Илья Московец © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, имеющих ученые степени. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается установить повышение фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии: на 10 процентов для лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, и на 20 процентов для лиц, имеющих ученую степень доктора наук», — говорится в пояснительной записке. Если у человека несколько ученых степеней, будет применяться одно основание с наибольшим размером повышения.