Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Выплаты и пенсии

Для части россиян увеличат страховую пенсию

Госдума повысит страховые пенсии ученым
28 ноября 2025 в 17:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если у человека несколько ученых степеней, будет применяться одно основание

Если у человека несколько ученых степеней, будет применяться одно основание

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, имеющих ученые степени. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается установить повышение фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии: на 10 процентов для лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, и на 20 процентов для лиц, имеющих ученую степень доктора наук», — говорится в пояснительной записке. Если у человека несколько ученых степеней, будет применяться одно основание с наибольшим размером повышения.

Перерасчет размера фиксированной выплаты будет происходить в беззаявительном порядке. Он начнется с первого числа месяца, который следует за месяцем поступления в орган пенсионного обеспечения сведений, подтверждающих наличие ученой степени. Для реализации законопроекта Правительству РФ необходимо утвердить порядок подтверждения права на повышение выплаты. Это включает в себя: определение исчерпывающего перечня документов, которые подтверждают наличие ученой степени; установление порядка запроса соответствующих сведений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал