Для части россиян увеличат страховую пенсию
Если у человека несколько ученых степеней, будет применяться одно основание
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, имеющих ученые степени. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроектом предлагается установить повышение фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии: на 10 процентов для лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, и на 20 процентов для лиц, имеющих ученую степень доктора наук», — говорится в пояснительной записке. Если у человека несколько ученых степеней, будет применяться одно основание с наибольшим размером повышения.
Перерасчет размера фиксированной выплаты будет происходить в беззаявительном порядке. Он начнется с первого числа месяца, который следует за месяцем поступления в орган пенсионного обеспечения сведений, подтверждающих наличие ученой степени. Для реализации законопроекта Правительству РФ необходимо утвердить порядок подтверждения права на повышение выплаты. Это включает в себя: определение исчерпывающего перечня документов, которые подтверждают наличие ученой степени; установление порядка запроса соответствующих сведений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.