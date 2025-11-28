Кто готов к «Географическому диктанту»: очень сложный тест на знание глобуса
Географический диктант пройдет в России 30 декабря 2025
28 ноября 2025 в 17:34
Даже вооружившись глобусом не все пройдут наш тест без ошибки
Ежегодно в России проходит «Географический диктант» — мероприятие, на котором все желающие могут проверить, насколько хорошо они знают нашу планету. В 2025 году диктант пройдет уже 30 ноября. URA.RU предлагает подготовиться к нему и пройти сложный тест на знание карты мира. Лишь единицы смогут дойти до конца без ошибки — и им никакой диктант уже будет не страшен. Как думаете, а у вас получится?
